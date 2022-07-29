حزب افاق تونس "يتمسك بحقه في تقديم طعون " في نتائج الاستفتاء ويؤكد رفضه المسّ من وحدة الوطن


Publié le Vendredi 29 Juillet 2022 - 10:54 قراءة: 0 د, 43 ث
      
أكّد حزب آفاق تونس في بيان اليوم الجمعة تمسّكه بحقّه في تقديم طعون في نتائج الاستفتاء، معلنا مضيّه في القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لذلك، لِما شاب العمليّة الانتخابية من تجاوزات و إخلالات خطيرة، بالإضافة إلى التخبّط والارتجال اللّذين ميّزا قرارات الهيئة المشرفة على الانتخابات منذ بداية مسار الاستفتاء إلى لحظة إعلان النتائج".


ولئن أكد الحزب في بيانه على تقديره لاختيارات أغلبيّة الناخبين في الاستفتاء يوم 25 جويلية، واعتبرها مبنية أساسا على الخوف من عودة المنظومة القديمة و مكوّناتها الأساسيّة وليس على الدستور ومضامينه، فإنّه شدّد على رفضه و تنديده بمختلف المواقف والتصريحات التي تحاول المسّ من وحدة الوطن والدولة ومحاولة تقسيمها و تفكيك مؤسساتها .

ودعا آفاق تونس في هذ السياق، الجميع إلى الكفّ و الابتعاد عن خطابات الفتنة والحقد والكراهية والشعبوية، محذّرا من خطورة هذه المواقف و التصريحات التي تسعى إلى تقسيم التونسيين و التونسيات و التحريض و التفريق بين أبناء الشعب الواحد.



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