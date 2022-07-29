كاس افريقيا-2024: تأجيل المباريات التصفوية المقررة في سبتمبر القادم الى مارس 2023

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تم تأجيل المباريات التصفوية المؤهلة الى نهائيات كأس افريقيا للأمم-2024, التي كانت مقررة في سبتمبر القادم, الى شهرمارس 2023, حسبما أعلنت عنه الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم (كاف) يوم الخميس.وسيسمح هذا التأجيل للمنتخبات المعنية بالمشاركة في نهائيات كأس العالم قطر 2022 (21 نوفمبر-18 ديسمبر), بخوض لقاءات ودية تحضيرية استعدادا لهذا الحدث الكبير.ومعلوم أن نهائيات كأس افريقيا 2023 بكوت ديفوار قد تأجلت الى شهري جانفي وفيفري 2024 بقرار من الكاف.وأفادت وسائل اعلام اجنبية ان "تأجيل الكان سمح بإعادة برمجة المباريات التصفوية المتبقية" نقلا عن وثيقة مرسلة الى أعضاء المكتب التنفيذي للكاف.وبهذا فإن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة الى الكان ستجرى شهر مارس من السنة القادمة (2023).كما أن الجولتين الخامسة والسادسة, اللتين كانتا مبرمجتين في مارس 2023, قد تأجلتا ايضا الى الفترتين ما بين 12 و 20 جوان بالنسبة للخامسة و من 4 الى12 سبتمبر بالنسبة للسادسة والاخيرة.وجرت الجولتين الأوليين شهر يونيو الفارط, حيث عرفت فوز الجزائر على اوغندا بالجزائر العاصمة, ثم على تنزانيا بدار السلام بالنتيجة ذاتها (2-0).يذكر أن كلا من السينغال, المتوج بأول لقب قاري له في فيفري الفارط, والكاميرون وغانا والمغرب وتونس, قد تأهلت الى مونديال-2022 بقطر.