حجز كميات من العجين الغذائي كانت ستهرب خارج الوطن عن طريق معبر رأس جدير

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حجز فريق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بمدنين، امس الخميس، كميات من العجين الغذائي والكسكسي لدى تاجر جملة بمنطقة رأس جدير ببن قردان (مدنين) كان بصدد التفريط فيها بالبيع إلى جهات غير معلومة لا تتوفر فيهم صفة تاجر، وذلك بهدف تهريبها خارج الوطن عن طريق معبر رأس جدير.وافادت بيانات وزارة التجارة وتنمية الصادرات، انه عند تفقد فضاءات الخزن، تبين أن صاحب الشركة كان لديه كميات هامة من مشتقات الحبوب المدعمة دون إثبات مصدرها ودون الحصول على فواتير بيع.وقامت فرق المراقبة، تبعا لذلك، بحجز هذه الكميات التي بلغت 3400 كغ عجين غذائي و1125 كغ كسكسي و 100كغ سميد معلب. وتم تحرير محضر بحث ضد المخالف من أجل الاخلال بتراتيب الدعم وفق ما ورد بالقانون عدد 36 لسنة 2015 والمرسوم عدد 14 لسنة 2022 والمتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.كما تم تأمين الكميات المحجوزة بمخازن الديوانة بالمعبر الحدودي برأس جدير إضافة إلى منع المخالف من التزود بالمواد المدعمة وسحبه من القائمة الإيجابية للتزود بهذه المواد.