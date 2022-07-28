غرق 4 أشخاص بشاطئي البوغاز بغار الملح وعين داموس ببنزرت الشمالية


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 21:49 قراءة: 0 د, 51 ث
      
شهد كل من شاطئ البوغاز بمعتمدية غارالملح وشاطئ عين داموس ببنزرت الشمالية، اليوم الخميس، وفاة 4 أشخاص غرقا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 سنة، بحسب ما أفاد به مصدر محلي مسؤول.


وأوضح المصدر ذاته لمراسل "وات" بالجهة، أن ثلاثة أشخاص أصيلي تونس العاصمة، كانوا قدموا للاستجمام بشاطئ البوغاز، لكن يد المنية اختطفتهم الثلاثة غرقا، حيث توفي زوجان يبلغان من العمر 70 سنة و75 سنة، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 14 سنة، وذلك بالرغم من محاولات أعوان الحماية المدنية ووحدات الحرس البحري بغارالملح لإنقاذهم.

إلى ذلك، شهد شاطئ عين داموس، وفاة شاب يبلغ من العمر 31 سنة وأصيل ولاية منوبة، غرقا.


وأفاد المصدر نفسه أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثث الغرقى الثلاثة بشاطئ البوغاز وتحويلها إلى المستشفى المحلي حسان بالخوجة براس الجبل عبر سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية لعرضهم على طبيب الصحة العمومية، ثم عرضهم على الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوڨطفة بعد استشارة النيابة العمومية. كما تم تحويل جثة غريق شاطى عين داموس لمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت المدينة، في انتظار استكمال الاجراءات القانونية الواجبة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250530



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
 | 1
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
Babnet
26°
 Babnet34° Babnet % 78 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
2.06 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2636°-2636°-2835°-2632°-25
  • Avoirs en devises
    23717,1

  • (28 juil)
  • Jours d'importation
    117
  •              1 € = 3,20817 DT        1$ =3,16300 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juil)   656,2 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   