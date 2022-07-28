غرق 4 أشخاص بشاطئي البوغاز بغار الملح وعين داموس ببنزرت الشمالية

شهد كل من شاطئ البوغاز بمعتمدية غارالملح وشاطئ عين داموس ببنزرت الشمالية، اليوم الخميس، وفاة 4 أشخاص غرقا، من بينهم طفل يبلغ من العمر 14 سنة، بحسب ما أفاد به مصدر محلي مسؤول.وأوضح المصدر ذاته لمراسل "وات" بالجهة، أن ثلاثة أشخاص أصيلي تونس العاصمة، كانوا قدموا للاستجمام بشاطئ البوغاز، لكن يد المنية اختطفتهم الثلاثة غرقا، حيث توفي زوجان يبلغان من العمر 70 سنة و75 سنة، بالإضافة إلى طفل يبلغ من العمر 14 سنة، وذلك بالرغم من محاولات أعوان الحماية المدنية ووحدات الحرس البحري بغارالملح لإنقاذهم.إلى ذلك، شهد شاطئ عين داموس، وفاة شاب يبلغ من العمر 31 سنة وأصيل ولاية منوبة، غرقا.وأفاد المصدر نفسه أن وحدات الحماية المدنية تمكنت من انتشال جثث الغرقى الثلاثة بشاطئ البوغاز وتحويلها إلى المستشفى المحلي حسان بالخوجة براس الجبل عبر سيارة إسعاف تابعة للحماية المدنية لعرضهم على طبيب الصحة العمومية، ثم عرضهم على الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي الحبيب بوڨطفة بعد استشارة النيابة العمومية. كما تم تحويل جثة غريق شاطى عين داموس لمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت المدينة، في انتظار استكمال الاجراءات القانونية الواجبة.