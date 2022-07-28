وزير الخارجية يلتقي المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في مياه الشرب

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قال المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو ارخو- اغودو، اليوم الخميس، إن "تونس حققت عديد المكتسبات في مجال النفاذ إلى الحق في المياه الصالحة للشرب، لا سيما من حيث نسبة التغطية والتعريفة المنخفضة"، معتبرا أنها "تعد من الدول المتقدمة في هذا المجال".وشدد المقرر الأممي، خلال لقاء جمعه بوزير الشّؤون الخارجيّة والهجرة والتّونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي في مقر الوزارة، على "أهمية المحافظة على هذه المكتسبات، من خلال مواجهة التحديات القائمة، لا سيما في المناطق الريفية، ومعالجة الإشكاليات المتعلقة بانقطاع المياه"، التي قال إنها "تؤثر بشكل كبير في جودة الخدمات والحياة، خاصة في ظل التغيرات المناخية المتفاقمة"، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي نشرته مساء اليوم الوزارة.وأبرز المقرر الأممي، الذي يُؤدّي زيارة عمل إلى تونس خلال الفترة الممتدّة من 18 إلى 29 جويلية 2022، أن مسألة التطهير والصرف الصحي تعد أولوية يجب العمل على مزيد دعمها وإيلائها أهمية قصوى.وقدم المقرر الخاص للوزير الجرندي "عددا من التوصيات، من ذلك العمل على مقاومة الاستغلال المفرط للمياه الجوفية، وإشراك المرأة الريفية خاصة صلب مجامع التنمية الفلاحية."وأطلع بيدرو ارخو- اغودو، وزير الخارجية على نتائج زيارته، إثر المقابلات التي جمعته بالجهات الرسمية الحكومية ومكونات المجتمع المدني والزيارات الميدانية التي أداها إلى عدد من ولايات الجمهورية والمدارس والسجون، معربا عن امتنانه للحكومة لما وفرته من تسهيلات ومعطيات في كنف الشفافية والوعي بالتحديات القائمة.من جهته، ثمن السيد الوزير جهود المقرر الخاص وما قدمه من ملاحظات، مبينا أن الحق في الماء الصالح للشراب هو حق أساسي من حقوق الإنسان، وأن تونس عملت منذ السنوات الأولى للاستقلال على ضمان هذا الحق للجميع دون تمييز. وقال إن "الدستور الجديد قد أنزل هذا الحق منزلة دستورية، كما هو الشأن أيضا للحق في التمتع ببيئة سليمة".ولاحظ أن مسألة شح المياه وندرتها هي إشكال عالمي يجب أن تعمل المجموعة الدولية متضامنة على حله وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، من أجل توزيع أكثر عدالة للمياه وقصد مساعدة الدول في مجهوداتها لتأمين هذا الحق للجميع.ومن المنتظر أن يقدم المقرر الخاص تقريره النهائي إلى مجلس حقوق الإنسان بجنيف في دورته العادية الرابعة والخمسين التي ستنعقد خلال شهر سبتمبر 2023.وكان المقرر الأممي قد عقد في وقت سابق اليوم ندوة صحفية دعا خلالها الحكومة التونسية إلى إعطاء الأولويّة المطلقة لمياه الشرب، وأن تحتفظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض. كما حث اغودو الحكومة على وضع حد للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفية في البلاد.