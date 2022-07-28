الإفراج عن أسامة الرميكي


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 18:58 قراءة: 0 د, 8 ث
      
أعلن المحامي التومي بن فرحات على صفحته بالفايسبوك أنه تم إقرار الإفراج عن لاعب النادي الافريقي لكرة اليد أسامة الرميكي وتأجيل النطق بالحكم إلى 28 نوفمبر المقبل...

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