الإفراج عن أسامة الرميكي

أعلن المحامي التومي بن فرحات على صفحته بالفايسبوك أنه تم إقرار الإفراج عن لاعب النادي الافريقي لكرة اليد أسامة الرميكي وتأجيل النطق بالحكم إلى 28 نوفمبر المقبل...



