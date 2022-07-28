البنوك ستفتح شبابيكها للعموم بعد غد السبت في صورة حلول العام الهجري غدا الجمعة (البنك المركزي)


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 18:15 قراءة: 0 د, 25 ث
      
أعلن البنك المركزي التونسي أن البنوك ستفتح شبابيكها للعموم، يوم السبت 30 جويلية 2022 من التّاسعة صباحا إلى منتصف النّهار في صورة موافقة اليوم الأوّل من السنة الهجرية 1444 يوم غد، الجمعة 29 جويلية 2022 .


وأضاف البنك، في بلاغ نشره على موقعه الالكتروني، أن فتح شبابيك البنوك سيكون لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالتّنزيل نقدا والسّحب والصّرف اليدوي دون سواها.

وأكّد البنك، في سياق متصل، أنّه سيفتح بدوره شبابيكه بمقرّه الرّئيسي وبكافّة الفروع يوم، السبت وفق نفس التوقيت لغرض إنجاز العمليّات المتعلّقة بالدّفوعات.

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