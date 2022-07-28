تقدّم أشغال صيانة 9 منشآت فنية بولاية جندوبة وسط خطط للتدخل على مستوى 4 جسور أخرى (وزارة التجهيز)


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 20:09 قراءة: 0 د, 32 ث
      
أعلنت وزارة التجهيز أنّ الأشغال التي تقوم بها مصالحها الجهوية بجندوبة لصيانة 9 منشآت فنية بجندوبة بلغت 65 بالمائة من الاشغال اللازمة وأنها برمجت التدخل لصيانة 4 جسور خلال الايام المقبلة.


وأضافت الوزارة في بيانات نشرتها، الخميس، أنّها خصصت مبلغ 519 ألف دينار لصيانة المنشآت الفنية وقد تضمنت قائمة التدخلات تغيير فواصل الجسورعلى أودية مجردة وكساب وبوهرتمة وتاسة وغزالة.

ولاحظت أنّها تخطط لتنفيذ أشغال الصيانة على جسر على وادي ملاق بمدخل مدينة جندوبة بالطريق الوطنية و3 جسور بمدينة طبرقة على الطرقات الوطنية رقم 07 ورقم 17.


وتندرج هذه الاشغال في إطار برنامج صيانة المنشآت الفنية المركزة بالطرقات المرقمة التابعة لولاية جندوبة (برنامج 2021-2022 ، العنوان الثاني).
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