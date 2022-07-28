كأس العرب لأقل من 20 سنة: المنتخب التونسي يكتسح جيبوتي بسداسية ويضرب موعدا مع الجزائر في الدور ربع النهائي

اكتسح المنتخب التونسي لكرة القدم لأقل من 20 سنة نظيره الجيبوتي بسداسية نظيفة في المباراة التي اقيمت بينهما اليوم الخميس لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الخامسة لمسابقة كأس العرب لهذه الفئة العمرية الجارية حاليا بالسعودية.وجاءت سداسية المنتخب التونسي في اللقاء الذي احتضنه ملعب المدينة الرياضية الأمير سلطان بن عبد العزيز عن طريق محمد الضاوي في الدقيقة 23 وعزيز عبيد في الدقيقتين 39 و88 وزين الدين ساسي في الدقيقة 60 ورائد بوشيبة في في الدقيقتين 69 و77.وبهذا الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار في الجولة الأولى على منتخب البحرين بنتيجة 3-0، صعد المنتخب التونسي الى الدور ربع النهائي في صدارة المجموعة الخامسة بمجموع 6 نقاط بفارق 3 نقاط على منتخب البحرين صاحب المركز الثاني فيما تذيل منتخب جيبوتي الترتيب بلا رصيد.وسيواجه المنتخب التونسي في الدور ربع النهائي نظيره الجزائري يوم الأحد القادم انطلاقا من الساعة السابعة مساء بتوقيت تونس بملعب المدينة الرياضية الأمير سلطان بن عبد العزيز.