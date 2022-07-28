مجلس الوزراء يصادق على تنقيح الامر المحدث لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل

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صادق مجلس وزراء انعقد، اليوم الخميس، باشراف رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، على جملة من المراسيم والأوامر الرئاسية من بينها الأمر المتعلق بتنقيح الأمر المحدث لمجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل وعلى الامر المتعلق بتنقيح الامر المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل.وقد صادق مجلس الوزراء، حسب ما اوردته رئاسة الحكومة في بلاغ لها، على مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 626 لسنة 2016 المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بإحداث مجلس النظراء للمساواة وتكافؤ الفرص بين المرأة والرجل.ويعمل مجلس النظراء للمساواة على إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في التخطيط والبرمجة والتقييم والميزانية للقضاء على جميع أشكال التمييز بين المرأة والرجل وتحقيق المساواة بينهما في الحقوق والواجبات.كما صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر رئاسي يتعلّق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 542 لسنة 2019 المؤرخ في 28 ماي 2019 والمتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها.ويتضمن الصندوق الوطني للتشغيل عدة برامج وهي برنامج "عقد الإعداد للحياة المهنية"، وبرنامج "عقد الكرامة"، وبرنامج "عقد الخدمة المدنية"، وبرنامج "فرصتي"، وبرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى. وتشرف وزارة التشغيل والتكوين المهني على هذه البرامج والتدخلات.