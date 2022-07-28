هيئة مهرجان قفصة الدولي تقرّر تأجيل افتتاح الدورة 2022 بسبب احتزارت الحماية المدنية حول سلامة مدارج فضاء العروض

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أعلن مدير مهرجان قفصة الدولي عادل العبيدي عن تأجيل انطلاق الدورة الجديدة لهذه التظاهرة في نسختها الـ 42 لفترة لن تقلّ عن 10 أيّام عن موعدها المُعلن عنه وهو الجمعة 29 جويلية، وذلك بسبب رفض الحماية المدنية والسلط الأمنية إقامة أيّ عروض في فضاء البرج الأثري بمدينة قفصة، قبل القيام بالتدخلات اللازمة لتأمين سلامة الجمهور.وقال عادل العبيدي مساء الإربعاء في ندوة صحفية التأمت لتقديم برمجة الدورة الجديدة، إنّ هيئة المهرجان قرّرت تأجيل موعد الافتتاج لمدّة تترواح بين 10 أو 11 يوما، إلى حين معالجة النقائص وضمان جاهزية مدارج فضاء البرج الأثري بقفصة، وهو الفضاء المُخصّص لاحتضان فعاليات المهرجان، مشيرا إلى أنّ ممثلي الحماية المدنية والسلط الأمنية وبعد معاينة هذا الفضاء قدّموا احترازات تتعلّق بالمدارج وبشبكة الكهرباء ورفضوا السماح بإقامة أي عرض قبل تلافي هذه الإشكاليات.واعتبر عادل العبيدي أنّ هيئة المهرجان وبقدر حرصها على تأمين سلامة الجمهور وعلى ضمان جاهزية فضاء البرج لاحتضان العروض، فإنّها لا تتحمّل أيّة مسؤولية في هذا التأخير باعتبار أنّ صيانة فضاء البرج والعناية به هي من مشمولات بلدية قفصة، مضيفا أنّ الحماية المدنية قد سبق لها أن نبّهت إلى نفس النقائص والإشكاليات ورفضت في مناسبات سابقة استغلال فضاء البرج لفائدة أنشطة فنّية أخرى خارج إطار المهرجان.وقال رئيس بلدية قفصة حلمي الهاني يوم الخميس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن البلدية ستقوم بتعيين مكتب فنّي لمعاينة مدارج البرج الأثري وتحديد إمكانية إقامة العروض من عدمها، مشيرا إلى أن البلدية قامت في الآونة الأخيرة بأشغال لتهيئة الفضاء وإصلاح جزء من شبكة الكهرباء.كما أكّد حرص البلدبة على القيام بكلّ ما في إمكانها حتى تُقام الدورة 42 من المهرجان في أحسن الظروف، مضيفا أن هناك خيارا آخر ممكن وهو تنظيم العروض الكبرى المبرمجة في المركب الرياضي بقفصة.وكان يُفترض أن يكون افتتاح مهرجان قفصة الدولي مساء غد الجمعة، وهو موعد متأخّر نسبيا بالمقارنة مع مواعيد انطلاق دورات سابقة لنفس المهرجان، وهي دورات كانت غالبا تُفتتح في أواسط شهر جويلية من كلّ صائفة.وعزى مدير المهرجان هذا التأخير لصعوبات مالية واجهتها هيئة المهرجان من أجل تأمين "موارد مالية معقولة" تسمح بإقامة "دورة جديدة مُحترمة" وفي مستوى ما يتطلّع له جمهور هذا المهرجان.وأضاف في هذا السياق أنّ هيئة المهرجان تلقّت وعودا بما قيمته 300 ألف دينار، مُتأتية خاصة من وزارة الشؤون الثقافية ومن مجلس الولاية ومن بعض المُستشهرين، وهو مبلغ من "شأنه أن يُساعد هيئة المهرجان على المحافظة على مستوى الدورات السابقة للمهرجان"، حسب قول عادل العبيدي.وستتراوح عروض دورة هذه الصائفة لمهرجان قفصة الدولي بين مختلف أنواع الفنون من مسرح وموسيقى وسينما وعروض فرجوية.وباعتبار "الميزانية المتواضعة" لهذا العام، فقد اقتصرت هيئة المهرجان حسب رئيسها، على برمجة 16 عرضا، على أن يكون افتتاح المهرجان بعرض موسيقي فرجوي للفنان صابر جمال تحت عنوان "غنجة"، والاختتام بعرض فنّي فرجوي للفنّان نبيل بن علي، وهما عرضان مدعومان من صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني.وستكون لروّاد مهرجان قفصة الدولي كذلك مواعيد مع سهرات فنّية للفنّانة أمينة فاخت ولموسيقى الراب مع بلطي وأرماستا، وموسيقى الراي والفنون الشعبية بالإضافة إلى عرض للقدود الحلبية من سوريا للمطرب عامر عجمي. أمّا أحبّاء الفنّ الرابع، فسيكونون على موعد مع أربعة عروض مسرحية لمسرحيات "تائهون" للمسرحي نزار السعيدي و "القرهمانة" للفنان معز التومي، ومسرحية "زوم" لمركز الفنون الدرامية والركحية بقفصة. وكذلك مسرحية "أولاد وسيلة" للممثلة نعيمة الجاني. وبرمجت هيئة المهرجان كذلك عرضا لفيلم "غدوة" للممثل والمخرج ظافر العابدين، وعرضا تنشيطيا للأطفال .