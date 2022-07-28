حزب "الشعب يريد" يدعو رئيس الجمهورية الى الشروع الفوري في الاصلاح بعد أن منحه الشعب كل الصلاحيات


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 15:24 قراءة: 0 د, 55 ث
      
دعا حزب "الشعب يريد" (مشارك في الحملة على الاستفتاء بموقف "لا")، رئيس الجمهورية، إلى تحمل مسؤولياته كاملة بعد أن منحه الشعب والدستور كل الصلاحيات لتسيير الدولة، والشروع فورا في معالجة الإستحقاقات الإقتصادية والإجتماعية الحارقة للشعب التونسي.


كما طالب الحزب رئيس الدولة، في بيان أصدره اليوم الخميس، بمعالجة الخلل والبطء الذي يشهده نسق العمل الحكومي، وإدخال تعديلات على تشكيلة الحكومة حتى يستجيب عملها لدقة وخطورة المرحلة، وفق تقديره.

وحث رئيس الدولة ايضا، على مراجعة تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات وإصلاحها، "حتى يقع تلافي كل الإخلالات والتجاوزات التي عرفتها حملة الإستفتاء في قادم المحطات الإنتخابية"، حسب تعبيره.


ودعا الأحزاب والمنظمات وكل التونسيين "الى طي صفحة الإستفتاء والنظر للمستقبل وتطوير العمل السياسي داخل الأحزاب وتجديد هياكلها والإلتصاق بمشاغل المواطن الحقيقية، والسعي الى التغيير عبر معارضة حقيقية وطنية تدافع عن مكاسب الثورة وقيم مواطنة وتتجند لمقاومة أي إنحراف بالسلطة".
..


واعتبر الحزب، أن تصويت أكثر من 148 ألف مواطن ب "لا" على مشروع الدستور الجديد، "يعد نجاحا وإنتصارا" لفئة من الشعب التونسي في قطيعة مع الطبقة السياسية التي وصفها ب "المهترئة"، التي عرفتها البلاد خلال العشرية الماضية، ولا ترى في مشروع رئيس الجمهورية الحل الأمثل للأزمة الحالية للبلاد.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250505



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 28 جويلية 2022 | 29 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:12 19:32 16:15 12:33 05:22 03:39
Babnet
32°
 Babnet34° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet26°
6.69 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
34°-2635°-2637°-2835°-2633°-26
  • Avoirs en devises
    23073,9

  • (27 juil)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21606 DT        1$ =3,16243 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juil)   726,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   