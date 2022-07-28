تعزيز الإستثمار والشراكة ، محور لقاء وزير الإقتصاد بسفير إسبانيا بتونس.

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إلتقى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد صباح اليوم ب Guillermo Ardizone سفير إسبانيا بتونس.وكانت المقابلة مناسبة تطرق خلالها الجانبان إلى سير التعاون الثنائي خاصة علي مستوي الإستثمار والتعاون المالي.وأكد الجانبان في هذا الإطار على دور القطاع الخاص في إستكشاف و استغلال فرص الإستثمار المتاحة في تونس وبناء شراكات مثمرة خدمة للمصلحة المشتركة، خاصة في القطاعات الواعدة علي غرار قطاع الصناعات الغذائية و تكنولوجيا المعلومات والإتصال و صناعة الأدوية والطاقات المتجددة و السياحة وغيرها ،،كما تم التطرق الي سير التعاون المالي بين البلدين لاسيما على مستوى التقدم في استغلال خط التمويل الذي وضعته الحكومة الإسبانية منذ سنة 2019 بقيمة 25 مليون أورو لفائدة الباعثين من تونس و إسبانيا.وقدم سمير سعيّد خلال اللقاء ، برامج الحكومة الإصلاحية الرامية الي الرفع من نسق النمو وتعزيز قدرة الإقتصاد الوطني علي الصمود، في ضوء الازمات العالمية الراهنة و خاصة منها ازمة covid والحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا بالخصوص إلى الإصلاحات التي تم إقرارها بالشراكة مع القطاع الخاص و عديد الأطراف المعنية لتحسين مناخ الأعمال لا سيما علي مستوي تبسيط إجراءات الإستثمار و رقمنتها و حذف العديد من التراخيص لتحرير المبادرة الخاصة وتعزيزها.من جانبه ،أكد Guillermo Andizone على إستعداد الحكومة الإسبانية لمواصلة دعم تونس سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الإتحاد الأوروبي بما يساعدها علي تحقيق انتقال إقتصادي ناجع ومستدام ، مشيرا الي ضرورة بذل المزيد من الجهود لدى اوساط الأعمال الإسبانية للتعريف بالفرص الواعدة للإستثمار و التبادل و استغلالها في إطار المصلحة المشتركة.