نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد: 14 الفا و728 دينارا و224 مليما (مفتي الجمهورية)


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 16:09 قراءة: 0 د, 30 ث
      
افاد مفتي الجمهورية التونسية أن نصاب زكاة المال للعام الهجري الجديد 1444، هو 14 الفا و728 دينارا و224 مليما.
 

ويتوجب اخراج ما قدره 2 فاصل 5 بالمائة على كل مال مدخر بلغ هذا النصاب أو اكثر بعد دوران الحول (وهو العام القمري)، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مفتي الجمهورية اليوم الخميس.
 
واضاف البلاغ ان مال الزكاة تدفع لمن يستحقه من الفقراء والمحتاجين وغيرهم ممن نصت عليهم الاية 60 من سورة التوبة، قال تعالى "انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليكم حكيم".

 
 

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