الكاف: تنظيم الندوة السنوية للتونسيين بالخارج تحت شعار "التونسيون بالخارج تواصل حضاري وسند للتنمية بالجهة"


Publié le Jeudi 28 Juillet 2022 - 13:13 قراءة: 0 د, 42 ث
      
تحت شعار "التونسيون بالخارج تواصل حضاري وسند للتنمية بالجهة"، انتظمت، اليوم الخميس، بمدينة الكاف، الندوة السنوية للتونسيين بالخارج، وذلك ببادرة من المندوبية الجهوية للتونسيين بالخارج وبالشراكة مع مركز "أليف" للتكنولوجيا بالكاف، وجمعية "اليد في اليد بقرونوبل" بفرنسا.


وخصّصت هذه الندوة، التي شهدت مشاركة عدد من أبناء الجهة المقيمين بالخارج وكل المؤسسات الإدارية ذات العلاقة، لتقديم مداخلات عديدة تهم المقيمين بالخارج في مختلف المجالات لاسيما في ما يتصل بالتحويلات المالية، والتغطية الاجتماعية، وإنجاز المشاريع الاقتصادية، وكذلك التعريف بجملة الحوافز والتشجيعات التي تقدمها الدولة لكل الباعثين.
وأفاد المندوب الجهوي لديوان التونسيين بالخارج بالكاف، فتحي الجلالي، بالمناسبة، بأن هذه الندوة ستمكن من مزيد الإحاطة بالتونسيين بالخارج والتأكيد على دورهم في مساندة المسار التنموي بالبلاد، لاسيما في مجال بعث المشاريع.
وأشار إلى أن التحويلات المالية عبر البريد لأبناء الكاف المقيمين بالخارج فاقت 43مليون دينار خلال سنة 2021 دون اعتبار التحويلات العينية، على حد قوله.

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