مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي تؤكد في لقاء مع رئيسة الحكومة، استعداد منظمتها لمزيد دعم تونس في هذه المرحلة الدقيقة

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أكّدت مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي رانيا بيخازي، لدى استقبالها، أمس الأربعاء، من قبل رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، استعداد المنظمة لمزيد دعم تونس ومساندتها في هذه المرحلة الدقيقة مشيدة بعراقة التجربة التونسية في مجال الحوار الاجتماعي، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة اليوم الخميس.كما تطرقت بيخازي، خلال هذا اللقاء الذي يأتي إثر مشاركتها في اختتام مشروع التعاون المشترك مع وزارة الشوؤن الاجتماعية حول "دعم تحسين حوكمة الهجرة والنهوض بهجرة عادلة لليد العاملة ببلدان المغرب العربي"، إلى أهم مشاريع التعاون التي ينجزها مكتب العمل الدولي بتونس في عدة مجالات خاصة على مستوى دعم الحوار الاجتماعي وتعزيز الحماية الاجتماعية والنهوض بالتشغيل والنهوض بالمؤسسات الاقتصادية وحوكمة هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين ومقاومة ظاهرة تشغيل الأطفال.ومن جانبها أكّدت رئيسة الحكومة أهمية الحوار مع الأطراف الاجتماعية في تونس والذي تدعم من خلال إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي للنهوض بظروف العمل والعلاقات الشغلية وتوفير مواطن عمل للشباب.ونوّهت بودن بجهود منظمة العمل الدولية في إرساء العدالة الاجتماعية وتحقيق ظروف العمل اللائق وتعزيز الحماية الاجتماعية وحماية حقوق العمال.ويذكر أن مشروع التعاون المشترك حول "دعم تحسين حوكمة الهجرة والنهوض بهجرة عادلة لليد العاملة ببلدان المغرب العربي"، نفذه مكتب العمل الدولي بتونس بتمويل من الوكالة الايطالية للتعاون والتنمية وبمبادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية.