متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الخميس 28 جويلية

قبلي: تواصل ارتفاع مؤشر حدوث الاصابات بفيروس "كورونا" بمعتمدية سوق الاحد خلال الفترة بين 15 و28 جويلية

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تواصل خلال ال14 يوما الاخيرة ارتفاع مؤشر حدوث الاصابات بفيروس "كورونا" بمعتمدية سوق الاحد الذي بلغ 369 فاصل 2 حالة على كل 100 الف ساكن، وتم بذات المعتمدية تسجيل 108 اصابات جديدة بالفيروس خلال الفترة الممتدة بين 15 و28 جويلية الجاري، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج الصحية بالادارة الجهوية للصحة علي الحدادوذكر الحداد في تصريح ل"وات" انه قد تم خلال نفس الفترة رصد 50 اصابة اخرى بفيروس "كورونا" من اجمالي 318 عينة تحليلية تم رفعها من مختلف مناطق الولاية، وبين ان هذه الاصابات تتوزع على معتمدية قبلي الشمالية ب16 حالة ومعتمدية قبلي الجنوبية ب11 حالة اضافة الى معتمدية دوز الشمالية ب6 حالات كما تم تسجيل 5 حالات بمعتمدية الفوار و12 حالة ايجابية جديدة بمعتمدية رجيم معتوق، في حين لم تسجل اصابات جديدة بمعتمدية دوز الجنوبيةوفي ذات السياق، اشار الحداد الى عدم تسجيل حالات وفاة جديدة خلال ذات الفترة، مؤكدا ان العدد الجملي للاصابات بفيروس "كورونا" الذي تم احصاؤها بالجهة منذ بداية الجائحة الى حدود يوم 28 جويلية الجاري بلغ 19462 حالة، منها 586 حالة وفاة اي بنسبة وفيات من بين الحالات الايجابية تقدر ب3 بالمائة