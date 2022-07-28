انتخابات هيئة النجم الساحلي - عدم ورود ترشح لاي قائمة

اعلنت اللجنة المستقلة لإنتخابات الهيئة المديرة للنجم الساحلي عدم ورود أي قـائـمـة مـتـرشـحـة للإنتخـابـات الإستثنـائيـة لجمعية النجم الساحلي وذلك إلى حدود السـاعـة السادسة من مساء يوم الثلاثاء ، مـوعـد غـلـق بـاب التـرشـحـات وذلك في بلاغ نشر على الصفحة الرسمية للنادي على فايس بوك.واضافت اللجنـة عقب اجتماعها برئاسة عبد الجليـل بـوراوي انه يتعذر إجراء الإنتخـابـات فـي الموعد المحدد لها يوم السبت 30 جويلية 2022