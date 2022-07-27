مجلس وزاري بالقصبة ينظر في وضعية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه

نظر مجلس وزاري أشرفت عليه اليوم الاربعاء، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، في وضعية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد).وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة نشرته هذه الليلة، أن المجلس "استعرض استراتيجية الشركة لتعصير المؤسسة وتطوير مجالات تدخلها، وطرح خارطة طريق للسنوات الخمس القادمة في الجانب التنظيمي والمالي والتقني، فضلا عن مزيد العمل على تحسين الخدمات المسداة وترشيد استهلاك المياه".وتطرق المجلس إلى أبرز المشاريع الكبرى في مجال تحلية المياه وتعبئة الموارد المائية التقليدية، عبر تدعيم مردودية المحطات الكبرى، وإنجاز محطات معالجة جديدة، وتركيز منشآت استراتيجية لتخزين المياه، خاصة في المناطق الكبرى.