مجلس وزاري بالقصبة ينظر في وضعية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 22:18 قراءة: 0 د, 28 ث
      
نظر مجلس وزاري أشرفت عليه اليوم الاربعاء، رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، في وضعية الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه (الصوناد).
وجاء في بلاغ إعلامي لرئاسة الحكومة نشرته هذه الليلة، أن المجلس "استعرض استراتيجية الشركة لتعصير المؤسسة وتطوير مجالات تدخلها، وطرح خارطة طريق للسنوات الخمس القادمة في الجانب التنظيمي والمالي والتقني، فضلا عن مزيد العمل على تحسين الخدمات المسداة وترشيد استهلاك المياه".


وتطرق المجلس إلى أبرز المشاريع الكبرى في مجال تحلية المياه وتعبئة الموارد المائية التقليدية، عبر تدعيم مردودية المحطات الكبرى، وإنجاز محطات معالجة جديدة، وتركيز منشآت استراتيجية لتخزين المياه، خاصة في المناطق الكبرى.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250476



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 27 جويلية 2022 | 28 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:14 19:32 16:16 12:33 05:21 03:38
Babnet
29°
 Babnet37° Babnet % 48 :الرطــوبة
تونــس Babnet28°
3.09 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2834°-2635°-2636°-2833°-26
  • Avoirs en devises
    23073,9

  • (27 juil)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21606 DT        1$ =3,16243 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juil)   726,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   