تخصيص مجلس وزاري للنظر في أهم التوصيات حول تقييم وإصلاح منظومة الصفقات العمومية


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 20:31 قراءة: 0 د, 45 ث
      
خصص مجلس وزاري انتظم، الإربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، للنظر في توصيات ومقترحات اللجنة الوطنية لاصلاح منظومة الصفقات العمومية بإشراف رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، بحسب ما أوردته رئاسة الحكومة على صفحتها.


واستعرض المجلس الوزاري أهم المقترحات والتوصيات المنبثقة عن عملية تقييم منظومة الصفقات العمومية وفقا لمنهجية OCDE-MAPSII، كما أكد على أهمية مزيد العمل على تحسين الامر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 والمتعلق بتنظيم الصفقات العمومية.

وأعربت رئيسة الحكومة، عن أن توصيات ومقترحات اللجنة الوطنية لاصلاح منظومة الصفقات العمومية، التّي أفرزتها عملية التقييم والتشخيص، من شأنها أن تعزز الشفافية والنزاهة وحوكمة الصفقات العمومية وترفع من نجاعة الشراءات العمومية وترشدها فضلا عن تبسيط إجراءات الصفقات العمومية.


وتضم اللجنة الوطنية لإصلاح منظومة الصفقات العمومية 45 إطارا من موظفي الدولة فضلا عن مشاركة ممثلين عن هيئات الرقابة وممثلي المجتمع المدني، وقد تولت اللجنة اعداد تقرير مفصل حول تقييم منظومة الصفقات العمومية قدّم حوالي 120 توصية لإصلاح هذه المنظومة وتعديلها.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250465



En continu...

Toutes les news...
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الأربعاء 27 جويلية 2022 | 28 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:14 19:32 16:16 12:33 05:21 03:38
Babnet
29°
 Babnet37° Babnet % 58 :الرطــوبة
تونــس Babnet28°
6.17 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2834°-2635°-2636°-2833°-26
  • Avoirs en devises
    23073,9

  • (27 juil)
  • Jours d'importation
    114
  •              1 € = 3,21606 DT        1$ =3,16243 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 juil)   726,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   