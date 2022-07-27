سليانة: عدد من المتساكنين ينفذون وقفة إحتجاجية للتنديد بتجاهل السلط المركزية لحريق جبل برقو والتباطؤ في توفير المعدات اللازمة


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 20:18 قراءة: 0 د, 43 ث
      
نفذ عدد من متساكني ولاية سليانة، مساء اليوم الإربعاء، وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية، للتنديد بما أسموه "تجاهل السلط المركزية لحريق جبل برقو، والتباطؤ في توفير المعدات اللازمة".


واستنكر المتحدث بإسم المحتجين، فلاح المنصوري، في تصريح ل"وات" ما وصفه ب"سياسة اللامبالاة في التعامل مع حريق جبل برقو، المتواصل منذ يوم الأحد المنقضي، رغم الخسائر المادية الفادحة الناجمة عنه".

وطالب بضرورة توفير معدات ثقيلة وشاحنات إطفاء وطائرات عسكرية لإخماد حريق جبل برقو الهائل.


من جهة أخرى، دعا الإتحاد الجهوي للشغل بولاية سليانة، في بلاغ أصدره اليوم الإربعاء على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، السلط المركزية، إلى "تدارك الموقف والإسراع بالتدخل الجوي وتعويض المتضررين عن خسائرهم، باعتبار أن النيران تلتهم أهم ثروة غابية بالجهة، برصيدها الحيواني والنباتي، فضلا عن الأضرار الجسيمة بالمتساكنين في أرزاقهم"، وفق نص البلاغ.
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بالمقابل، ثمن الإتحاد الجهوي للشغل جهود جميع المتدخلين جهويا، معبرا عن تضامنه الكلي مع أهالي برڨو.

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