الترجي الجرجيسي - قائمة جديذة ستنافس قائمة الوريمي في انتخابات الهيئة المديرة


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 20:57 قراءة: 1 د, 26 ث
      
خلافا للسنوات الماضية التي عرفت عزوفا عن تحمل المسؤولية الادارية لتسيير جمعية الترجي الجرجيسي سيكون هناك تنافس بين قائمتين على الاقل للانتخبات المقبلة للهيئة للفترة النيابيةى المقبلة 2022-2024.
وصرح علي الوريمي الرئيس الحالي للترجي الجرجيسي انه سيتقدم "بنسبب 99 بالمائة " بقائمة لانتخابات الهيئة المديرة الجديدة .

واستعرض الوريمي خلال نقطة اعلامية امس جملة الانجازات التي تحققت للنادي خلال المدة النيابية المنقضية موضحا انه سعيد بروح التنافس المحتملة على انتخابات الهيئة المديرة المقبلة ومذكرا بالفراغ التسييري الذي عرفه النادي والعزوف غن الترشح لادارة شؤون الجمعية قبل عامين مما اضطر النادي الى تاجيل الجلسة الانتخابية الماضية في اكثر من ست مناسبات قبل ان يتقدم بنفسه ليتولى شؤون التسيير بمعية مجموعة من ابناء النادي الذين تحملوا المسؤولية رغم الظروف الصعبة .
ووعد الوريمي ( طبيب ) بتعزيز التركيبة الحالية للهيئة وتقديم قائمة تضم عددا من ابناء النادي من قدامى اللاعبين و الفنيين مع مواصلة التعاون مع عدد من المسيرين الذين قدموا الاضافة خلال الفترة النيابية الماضية حفاظا على مبدا التجانس بين اعضاء مجموعة التسيير.
وشدد على ان الترجي الجرجيسي الذي مازال ينتظر مالات مسار مطلب الاستئناف لدى هياكل جامعة كرة القدم ومهما كانت وضعيته خلال الموسم المقبل في الرابطة الاولى او الثانية فسيعمل على الظهور بوجه مشرف مؤكدا على ان كل الممهدات متوفرة لذلك متقدما بشكره لاحباء النادي في جرجيس وفي تونس العاصمة و في الخارج لدعمهم للجمية.


وفي سياق متصل افادت الكتابة العامة للنادي انه تم اليوم الإربعاء تسجيل إيداع مطلب ترشح قائمة يراسها البشير طرشول ( رئيس سابق لجمعية زيتونة شماخ بمدينة جرجيس) لانتخابات الهيئة المديرة لجمعية الترجي الرياضي الجرجيسي للمدة النيابي/2022 2024/
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وتعقد جمعية الترجي الرياضي الجرجيسي جلسة عامة انتخابية يوم الاحد 7 اوت المقبل .وقذ تم تكوين لجنة مستقلة ستتعهد بكامل مراحل المسار الانتخابي و تتكون من كل من لزهر زريدات وسفيان عويد وفرحات السبوعي

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