وزير السياحة يبحث مع رئيسة المجمع النسائي "سجنانية" سبل تطوير صناعة فخار سجنان المعترف به عالميا


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 19:15 قراءة: 0 د, 39 ث
      
بحث وزير السياحة، محمد المعز بلحسين، الاربعاء، مع رئيسة مجمع حرفيات فخار سجنان "سجنانية"، زينب فرحات، سبل تطوير صناعة الفخار، المدرجة ضمن قائمة التمثيلية للتراث التابعة لمنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو".


وأكد بلحسن خلال اللقاء، وفق بلاغ أصدرته وزارة السياحة، على ضرورة الإحاطة بمختلف الحرفيات في هذا المجال ومساعدتهن على ترويج المنتوج على الصعيد الوطني والعالمي وإيلاء عنصر التكوين الأهمية القصوى لضمان ديمومة هذا المنتوج.

ويحتفل مجمع "سجنانية"، الذي يضم 100 حرفية من سجنان، خلال سنة 2022، بالذكرى العاشرة لإنبعاثه علما وانه يعمل على تأطير الحرفيات المتخصصات في الفخان ومساعدتهن على تسويق منتوجاتهن.


وساهم المجمع من خلال العمل مع الديوان الوطني للصناعات التقليدية، في تطوير الجودة والتصميم ممّا سمح بتطوير مبيعات الحرفيات من 40 إلى 70 بالمائة بالإضافة إلى تطوير عملية الترويج لمنتوجات فخار سجنان على الصعيد العالمي.

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