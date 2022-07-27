نزول بعض الأمطار الرعدية بعد ظهر الاربعاء بعدد من المناطق الجبلية الغربية للبلاد


Publié le Mercredi 27 Juillet 2022 - 18:53 قراءة: 0 د, 23 ث
      
سجلت مصالح المعهد الوطني للرصد الجوّي نزول بعض الامطار الرعدية بعد ظهر، الإربعاء، بعدد من المناطق الجبليّة الغربية للبلاد. وتوقعت المصالح ذاتها أن يشهد الطقس صحوا مساء.
 

وتتراوح درجات الحرارة  بين 26 و30 درجة بالشمال والوسط وتكون بين 30 و34 بالجنوب كما تصل إلى 36 بالبرمة وبرج الخضراء.
 
وحذر المعهد من نشاط  الرياح، الذي  يتطلب نصيبا من اليقظة، قرب السواحل حيث تصل سرعتها إلى مستوى 50 كلم/س، في ما يكون البحر مضطربا إلى محليا شديد الاضطراب.

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