وزارة التربية تطلق استشارة حول "الاطار المرجعي الوطني التونسي للألسن" في نسخة اولية معدلة

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أطلقت وزارة التربية، الإربعاء، استشارة حول نسخة أوليّة معدّلة من "الإطار المرجعي الوطني التونسي للألسن"، حسب ما جاء في بلاغ لوزارة التربية.وتهدف هذه الاستشارة الموجهة إلى الجامعيات والجامعيين والمتفقدات والمتفقدين والمساعدات والمساعدين البيداغوجيين والمدرّسات والمدرسين والأولياء، إلى تشريك أصحاب الرأي في مسألة تعلّم الألسن (اللغات) وتعليمها وتقييمها والتكوين فيها.ودعت الوزارة الراغبين في الإطلاع على الوثيقة بعد التعديل الأول إلى تحميل محتواها المتوفر باللغات الثلاثة على الروابط التالية:https://concours.edunet.tn/presse/cadre_fr.pdfhttps://concours.edunet.tn/presse/cadre_arabe.pdfhttps://concours.edunet.tn/presse/TNFRL_DV_July_2022.pdfمشيرا الى ان اخر اجل لتقديم مقترحاتهم قبل 7 أوت القادم وذلك على الرابط التالي:https://sondage.education.tn/index.php/143323?lang=arوتهدف هذه الوثيقة المرجعية، حسب ما جاء في التوطئة، إلى تطوير الكفاية اللسانية التواصلية لمستعملي الألسن انطلاقا من مفهوم واسع يستوعب علوم مختلفة ونظريات تعلم متنوعة.وأشارت الوثيقة الى أن التفكير في صياغة هذا المرجع اقتضته جملة من الدواعي الوطنية من بينها غياب مرجعية وطنية موحدة تضبط معايير جودة تعليم الألسن وتقييم الأداء اللساني للمستعمل في السياق المدرسي وخارجه بالإضافة إلى اختلاف المقاربات البيداغوجية في تدريس الألسن بين مراحل التعليم في تونس وتباينها أحيانا، بالاضافة الى تراجع نتائج المتعلمين ومستوى تحصيلهم اللساني وأدائهم فضلا عن ضعف كفاءاتهم التواصلية شفويا وكتابيا وضعف مواكبة تعليم الألسن في تونس للحاجات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الجديدة والمتجددة.