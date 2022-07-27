الCTNة تخفض بنسبة 35 بالمائة من ثمن تذاكر السفر على جميع رحلاتها المبرمجة بين 15 سبتمبر 2022 و 15 جانفي 2023

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، الإربعاء، عن التخفيض بنسبة 35 بالمائة من ثمن تذاكر السفر على جميع رحلاتها المبرمجة خلال الفترة الممتدة بين 15 سبتمبر 2022 و15 جانفي 2023.ويتنزل هذا القرار، وفق بلاغ صادر عن الشركة، استجابة لطلبات التونسيين المقيمين بالخارج ومزيد تحفيزهم على العودة إلى أرض الوطن.كما يأتي هذا الاجراء، بحسب المصدر ذاته، في إطار توجّهات وزارة النقل الرّامية إلى تحسين الخدمات والتحكّم في كلفة النقل والسياسة التجاريّة للشركة لتشجيع الحرفاء لاختيار سفنها للعودة إلى أرض الوطن.كما أفادت الشركة في السياق ذاته، أنّه تقرّر تمتيع حرفائها بداية من 1أوت 2022 بتخفيضات تتراوح بين 10 و40 بالمائة على جميع المأكولات والمشروبات المعروضة للبيع على متن سفنها خلال الرحلة، هذا إلى جانب إهدائهم ساعة ونصف للابحار مجانا على الانترنات خلال السفرة على كل ساعتين يتم إقتناؤها.