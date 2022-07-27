جيش الطيران ينفذ 20 طلعة جوية لاخماد الحرائق بزغوان وبنزرت وسليانة

نفذ جيش الطيران منذ أمس الثلاثاء، أكثر من 20 طلعة جويّة بإستعمال الطائرات المروحية والطائرة "سي 13" (C130) لإخماد الحرائق التي اندلعت بكل من جبل سيدي منصور بزغوان وجبل سيدي المشرقي بسجنان بولاية بنزرت وجبل برڨو بولاية سليانة، وفق ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني في بلاغ لها اليوم الاربعاء.وأضافت الوزارة، أن الوحدات الجوية تواصل منذ صباح اليوم، المساهمة في إخماد النيران بجبل برڨو بإستعمال الطائرة المروحية والطائرة العسكرية "سي 130" (C130) التي تقوم برش مواد سائلة خاصة لإطفاء النيران ومحاصرتها والحدّ من تقدّمها، إلى جانب افراد الحماية المدنية وبقية المتدخلين من مصالح الادارة العامة للغابات وخلايا قيادة ميدانية عسكرية.وأشارت الى أن صعوبة التضاريس بالمنطقة، وبعد أماكن التزود بالماء والمواد الخاصّة للإطفاء عطّل سرعة التدخل، وهو ما إستوجب إستعمال مروحية عسكرية ثانية لتعزيز بقية الجهود ومحاصرة النيران في أقرب الآجال.