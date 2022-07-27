الكاف : 10عروض فنية في مهرجان بومخلوف الدولي

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كشفت الهيئة المديرة لمهرجان بومخلوف الدولي بالكاف في دورته السادسة والأربعين عن البرمجة الخاصة بالمهرجان الذي سينظم من29 جويلية إلى 08 أوت القادم والذي يتضمن 10 عروض فنية مختلفة نصفها عروض أجنبية.وأوضحت مديرة المهرجان سهام بن زاكي خلال ندوة صحفية انتظمت اليوم ، الأربعاء ، أن هيئة المهرجان ارتأت تنظيم هذه الدورة بعد غياب دام عامين بسبب جائحة كورونا، مشيرة إلى أن البرمجة تتميز بموازنة بين مختلف العروض الفنية و مصادرها حيت تمت برمجة خمسة عروض أجنبية من فرنسا وكينيا والجزائر وسوريا فيما تمت برمجة بقية العروض التونسية بصفة متوازنة، ثلثها من جهة الكاف على حد تعبيرها.وتتضمن سهر الافتتاح عرضا مسرحيا للممثلة التونسية الفرنسية سامية أوزريمان في ما تختتم فرقة الرشيدية الراشدية سهرة ليلة 08 أوت القادم .ويتضمن المهرجان أيضا عرض كورال من كينيا وذلك ليلة 30 جويلية وعرضا للثنائي أيمن لصيق وماستر سنا ليلة 31 جويليةكما يؤثث الفنان عبد الرحمان الشبخاوي ابن الجهة سهرة غنائية ليلة 01 أوت والفنان بلطي حفلا ليلة 02 أوتوسيكون الاطفال مع موعد في سهرة 04 أوت مع عرض خاصة يحمل عنوان قرية الاطفال بينما سيستمتع عشاق الموسيقى العربية بأمسية من تأمين الثنائى عبدو درياسة وأدهم مروانورغم الموازنة المالية الصعبة فقد تمسكت هيئة المهرجان بكل العروض المبرمجة إيمانا منها بضرورة الالتزام بتقديم عروض متوازنة وذات جودة تليق بعراقة مهرجان بومخلوف الدولي بالكاف وفق ما أكده المدير الفني المهرجان وليد الهمامي في تصريح خاص لمراسل وات بالجهة.