اختتام مشروع "دعم تحسين حوكمة الهجرة والنهوض بهجرة عادلة لليد العاملة ببلدان المغرب"

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أُختتم، اليوم الأربعاء، مشروع "دعم تحسين حوكمة الهجرة والنهوض بهجرة عادلة لليد العاملة ببلدان المغرب"، الذي نفذته منظمة العمل الدولية بتمويل من الوكالة الإيطالية للتنمية على ثلاث سنوات انطلاقا من نوفمبر 2018.ومن الأهداف، التي حققها المشروع، تحسين التماسك بين سياسات الهجرة والعمل والتنسيق بين الجهات الفاعلة في سوق العمل بشأن الهجرة من أجل العمل وحوكمة الهجرة من أجل التوظيف، وفق بيان صادر اليوم عن المرصد الوطني للهجرة.وأكدت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة أحلام الهمامي، بالمناسبة، أن هذا المشروع يمثل "أحد الخطوات نحو معاضدة مجهودات السلطات التونسية في وضع مقاربة تشاركية لحوكمة هجرة اليد العاملة".وشددت على أن سياسة الدولة تقوم على مقاربة حقوقية تكرّس حماية العمال المهاجرين من الممارسات التعسفية وتهدف إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي سواء تعلق الأمر بالمهاجرين التونسيين أو المهاجرين الوافدين على تونس.ودعت الهمامي إلى مزيد تفعيل الاتفاقيات الدولية في مجال ضمان حقوق العمال المهاجرين باعتبار الدور المحوري للمهاجرين في تنمية بلدان الإقامة والمنشأ ودفع عجلة الاقتصاد ودعم التوازن على مستوى العرض والطلب في سوق العمل.وأكدت تمسط تونس بالانخراط في توجهات منظمة العمل الدولية بهدف تعزيز الحقوق الأساسية في العمل اللائق والحد من الفوارق الاجتماعية وحماية العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.