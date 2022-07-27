الدستور .. العقد السياسي في تونس من الايالة الى الجمهورية

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دستور تونس لسنة1861

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دستور الجمهورية التونسية لسنة 1959 فجر الاستقلال

التعديلات التي ادخلت على نص دستور 1959 الى سنة 1987

دستور 1959 بالتعديلات التي ادخلت عليه بعد 1987

دستور الجمهورية الثانية، 26 جانفي 2014

دستور الجمهورية الجديدة.. من الاستثناء الى الاستفتاء

العقد السياسي في تونس ،الدستور.. ،وقد ظل هذا المفهوم المتعاقب تعاقب الحضارات على بلادنا ليقترن في رمزيته التاريخية السياسية بحضارة قرطاج التي وضعت دستورا يقنن علاقة الحاكم بالمحكوم منذ القرن الثالث قبل الميلاد ، وقد ذكره ارسطو في كتابه "السياسة" ليقول ان هذا الدستور" يمنع حصول الاستبداد ووقوع الفتنة"، مما يرسخ البعد الحضاري لفكرة الدستور في تونس على امتداد التاريخ من قرطاجنة الى اليوموقد فرض التاريخ الحضاري لتونس ايضا تحديد العلاقة بين السلطة والشعب في اطار عقد سياسي صاغ ملامحه وعبر عنه المفكر المصلح خير الدين التونسي في مقدمة كتابه اقوم المسالك في معرفة احوال الممالك ب"الكونستيتوسيون" ،حيث ساند صياغة اول دستور في العالم العربي الاسلامي وهو الدستور التونسي لسنة 1861مثل الدستور التونسي لسنة 1861 وفيه 13 بابا و114 فصلا ترجمة وتفصيلا لمبادئ عهد الامان المعلن في 1857 حيث تعلق الباب الاول بقانون ال بيت المملكة الحسينيين وفيه 8 فصول حددت شروط من يتقدم من البيت الحسيني لولاية المملكة انذاكوبين الباب الثاني ما للملك من حقوق وما عليه بخصوص سياسة المملكة بمعية اهل الحل والعقد وترتيب الوزارات والمجلس الاكبر ومجالس الحكم في الباب الثالث وفي دخل الدولة وترتيب خدمة الوزارات بالبابين الرابع والخامسوتمحور الباب السادس حول ترتيب اعضاء المجلس الاكبر وشروطه وخدمة المجلس الاكبر بالباب السابع بينما فصل الباب الثامن الجنايات التي تصدر من متوظفي الدولة حال مباشرتهم لخدمتهم وغير ذلك وضبط الباب التاسع مدخول الدولة ومصروفهاونص الباب العاشر على ذكر مراقب الولايات بينما تعلق الباب 11 بالمتوظفين على الاطلاق وما لهم وما عليهم وغير ذلك والباب 12 في ما لاهل المملكة التونسية من الحقوق وما عليهم ليختم الدستور بالباب 13 الذي ضبط ما لرعايا الدول الاحباب القاطنين بالمملكة التونسية من الحقوق وما عليهموقد علق الصادق باي العمل بهذا الدستور سنة 1864 اثر اندلاع ثورة علي بن غذاهم ولم تعد السلطات الفرنسية تفعيل هذا الدستور ابان فرض حمايتها على تونس سنة 1881هو الدستور الذي صدر في عهد الزعيم الحبيب بورقيبة والغى النظام الملكي واعلن تونس دولة جمهورية، حيث تم انتخاب اعضاء المجلس القومي التاسيسي بعد ايام من الاستقلال وعهد إليهم بمهمة كتابة دستور لتونس المستقلةواشتمل دستور الجمهورية الاولى على توطئة وعشرة ابواب و64 فصلا ضبطت بمقتضاها الأحكام العامة والسلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والمحكمة العليا ومجلس الدولة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجماعات المحلية في حين تعلق الباب التاسع بتنقيح الدستور والباب العاشر بالاحكام الانتقاليةتمثلت اهم التعديلات لنص دستور 1959 في القوانين الدستورية عدد 23 لسنة 1965 وعدد 23 لسنة 1967 المنقحة للفصل 29 من الدستور وعدد 63 لسنة 1967 المعدل للفصل 51 وعدد 37 لسنة 1976 المنقح والمتمم لدستور غرة جوان 1959 والقانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المنقح لبعض الفصول المتعلقة بتغيير تسمية "مجلس الامة" ب"مجلس النواب"وتضمن نص دستور 1959، بعد التنقيحات التي لحقته، توطئة و9ابواب و74 فصلا ليشكل ادخال نظام الرئاسة مدى الحياة من خلال القانون الدستوري عدد 13 لسنة 1975 المنقح للفصلين 40 و51 من الدستور نقضا لروح الدستورتضمن نص الدستور اثر التعديلات التي اقحمت عليه بعد 1987 توطئة و10 ابواب و78 فصلا حيث صدر القانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 الذي يلغي الرئاسة مدى الحياة ويتضمن اعادة تجديد ترشيح رئيس الجمهورية مرتين متتاليتينوفي سنة 1999 اقحم على الدستور تعديلا جديدا الغي بموجبه الحد الاقصى للتجديد لينظم بعد ذلك الاستفتاء "المزعوم" سنة 2002 والذي تضمن التمهيد لعودة نظام الرئاسة مدى الحياة بعد اعادة تنقيح الفصل 39 لينص على عبارة"يجوز لرئيس الجمهورية ان يجدد ترشحه" دون تحديد وتنقيح الفصل 40 المحدد لسن الترشحتم التصويت على الدستور التونسي الجديد في 26 جانفي 2014 باغلبية ساحقة لنواب المجلس الوطني التاسيسيوتضمن الدستور الجديد توطئة نصت على تحقيق اهداف ثورة الحرية والكرامة، ثورة 17 ديسمبر 2010- 14 جانفي 2011 والقطع مع الظلم والحيف والفسادكما تم التنصيص في التوطئة على القيم الانسانية ومبادئ حقوق الانسان الكونية السامية والتاسيس لنظام جمهوري ديمقراطي تشاركي في اطار دولة مدنية تكون السيادة فيها للشعبواشتمل الدستور الحالي على 149 فصلا تعلقت في الباب الاول بالمبادئ العامة حيث تم التنصيص على ان تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة الاسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامهاوتنص الفصول الواردة في الباب الثاني حول الحقوق والحريات بالخصوص على ضمان الحقوق والحريات الفردية والعامة والحريات الاكاديمية وحرية الراي والفكر والتعبير والاعلام وتكوين الاحزاب والنقابات والجمعيات والحق في الثقافة وحرية الابداعواتصل الباب الثالث والرابع والخامس بالسلطة التشريعية وما نصت عليه من النصوص التي اتخذت شكل القوانين العادية والنصوص التي تتخذ شكل قوانين اساسية والسلطة التنفيذية وما ورد فيها من فصول تحدد مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته وتضبط مهام رئيس الحكومة ودوائر اختصاصاته والسلطة القضائية في اقسامها العدلية والادارية والمالية فضلا عن المحكمة الدستوريةاما الباب السادس فقد تعلق بالهيئات الدستورية المستقلة التي تخص هيئة الانتخابات وهيئة الاتصال السمعي البصري وهيئة حقوق الانسان وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الاجيال القادمة وحقوق الاجيال القادمة وهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفسادوتعلق كل من الباب السابع بالسلطة المحلية والباب الثامن بتعديل الدستور والباب التاسع بالاحكام الختامية ،في حين تم تخصيص الباب العاشر للاحكام الانتقالية التي حددت احكام الفصول ضمن التنظيم المؤقت للسلط العمومية التي يتواصل العمل بها والاحكام التي تدخل حيز النفاذوقد تولت عديد الهيئات و مكونات المجتمع المدني بعد الثورة صياغة وتصور مشاريع دستور جديد لتونس، على غرار مشروع الدستور الذي اقترحته هيئة الخبراء باشراف استاذ القانون الدستوري ورئيس الهيئة العليا لتحقيق اهداف الثورة، عياض بن عاشور في 2011 ومشروع الدستور المقدم من الاتحاد العام التونسي للشغل ومشروع الدستور الذي اقترحته شبكة دستورنا25 جويلية 2021، يظل منعرجا فارقا في تاريخ تونس الحديثة عقب اقرار رئيس الجمهورية تدابير استثنائية وتعليق اعمال البرلمان ثم حله ،وتغيير القوانين المنظمة للمجلس الاعلى للقضاء وهيئة الانتخابات ووضع دستورالجمهورية الجديدة والمرور الى الاستفتاء وهوما تجسد يوم 25 جويلية الحالي حيث توجّه التونسيون لمكاتب الاقتراع للتصويت على مشروع هذا الدستور.كما اقر سعيد تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة موفى السنة الحالية، وذلك وسط تباين في المواقف وتجاذبات بين الرافضين والمعارضين لهذا النهج الذي وصفوه ب"الانقلاب" على الثورة ، و الداعمين والمؤيدين له لايقاف نزيف ما قال عنه قيس سعيد الخطر الداهمالدستور الجديد تضمن توطئة نصت بالخصوص على ان تصحيح مسار الثورة يوم 25 جويلية 2021 من باب المسؤولية التاريخية ازاء استفحال الفساد والسطو على المال العام دون محاسبة ،وضمنت سعي الشعب التونسي بهذا الدستور الجديد الى تحقيق العدل والحرية والكرامة وتحقيق الديمقراطية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالاضاافة الى تاكيد الانتماء للامة العربية والتمسك بالشرعية الدولية و بالابعاد الانسانية للدين الاسلامي والانتماء للقارة الافريقية واقامة نظام سياسي يقوم على الفصل بين الوظائف التشريعية والتنفيذية والقضائيةكما تضمن دستور الجمهورية الجديدة 142 فصلا نصت في الباب الاول/احكام عامة/ بالخصوص على ان تونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة وموحدة وهي جزء من الامة الاسلامية والعربية والمغرب العربي الكبير ، نظامها جمهوري والعربية لغتها الرسمية والشعب التونسي هو صاحب السيادةونصت فصول الدستور في الباب الثاني حول/ الحقوق والحريات/ على ضمان الدولة للحقوق والحريات الفردية والعامة للمواطنين وحرية المعتقد والضمير والراي والفكر والتعبير والاعلام والنشر والحق في الثقافة والاعلام والحق في النفاذ الى المعلومة وحرية تكوين الاحزاب والنقابات، فضلا عن تحجير سحب الجنسية التونسية من أي مواطنوتعلق الباب الثالث بالوظيفة التشريعية، حيث ينص الفصل 56 على تفويض الشعب الوظيفة التشريعية لمجلس نيابي اول يسمى مجلس نواب الشعب ولمجلس نيابي ثان يسمى المجلس الوطني للجهات والاقاليم، كما اتصلت الفصول بمسالة المعاهدات والقوانين الاساسية المتعلقة بالخصوص بتنظيم العدالة والقضاء والاعلام والصحافة والنشر والاحزاب والجمعيات والنقابات والمنظمات والجيش الوطني وقوات الامن الداخلي والديوانة والقانون الانتخابي...اما الباب الرابع فقد اتصل بالوظيفة التنفيذية التي يمارسها رئيس الجمهورية المنتخب لمدة خمسة اعوام بمساعدة حكومة يراسها رئيس الحكومة، وبالوظيفة القضائية التي تنقسم الى قضاء عدلي واداري ومالي وما ورد من فصول متعلقة بتسمية القضاة واستقلالية وظيفة القضاءوتعلق الباب الخامس بالمحكمة الدستورية، حيث تم التنصيص على انها هيئة قضائية مستقلة تختص بالنظر في مراقبة دستورية القوانين والمعاهدات التي يعرضها رئيس الجمهورية قبل ختم قانون الموافقة عليها واجراءات ومشاريع تنقيح الدستوركما اتصل الباب السادس بالجماعات المحلية والجهوية والباب السابع بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وتعلق الباب الثامن بالمجلس الاعلى للتربية والتعليم والباب التاسع بتنقيح الدستور والباب العاشر بالاحكام الانتقاليةيشار الى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت امس الثلاثاء عن قبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022 ، حيث افضت عملية الفرز وجمع النتائج إلى اجابة مليونين و607 آلاف و884 صوتا ب "نعم"، أي بنسبة 94 بالمائة فاصل 6 بالمائة، مقابل إجابة 148 ألفا و723 صوتا ب "لا"، أي بنسبة 5 بالمائة فاصل 4