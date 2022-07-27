صفاقس: مجموعة من شباب الجهة ينجزون مشروعا لإحياء الجزء الشرقي من المدينة العتيقة المعروف بثراء مخزونه الثقافي

كشف مجموعة من شباب صفاقس خلال لقاء جمعهم، اليوم الأربعاء، برئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، عن مشروع لإحياء الجزء الشرقي من المدينة العتيقة المعروف بثراء مخزونه الثقافي.وأفادت البلدية، في بلاغ أصدرته في هذا الصدد، أن المشروع يحمل اسم "الشرقي 2.0" وهو "مشروع ثقافي، بيئي، وإجتماعي يهدف إلى إحياء الجهة الشرقية من المدينة العتيقة والتي تحتوي على عدد كبير من المعالم التاريخية، كما يهدف إلى الإحاطة بشباب المدينة العتيقة وتكوينهم".وينتظر أن تساهم هذه البادرة في إحياء جزء المدينة العتيقة غير المستغل وغير الموظف بالشكل الذي عليه باقي الأجزاء، وتزويق عدد من أنهج هذه المدينة على غرار نهج الدريبة الذي سيتمّ تزيينه بجداريات، فضلا عن إقامة ورشات تدريب فني لفائدة شباب المدينة.وفي لقائهم برئيس البلديّة، عرّف مجموعة شباب المدينة يتقدمهم رئيس مشروع "الشرقي 2.0" الشاب إبراهيم اللومي، بمشروعهم، وطلبوا إقامة شراكة لدعم هذه البادرة مع المجلس البلدي، وقد أبدى رئيس البلدية استعداده لدعم المشروع بعد عقد جلسات تنسيق مع كافة الأطراف المعنية وفي مقدمتها لجنة المدينة العتيقة.يذكر أن مشروع "الشرقي 2.0" يجري إنجازه بالشراكة مع منظمة "نحن الشباب"، وجمعية صفاقس المزيانة، والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية.