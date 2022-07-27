رئيسة الحكومة تلتقي وزير الشؤون الدينية

التقت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، اليوم الأربعاء بقصر الحكومة بالقصبة، بوزير الشّؤون الدينية إبراهيم الشائبي للإطلاع على الجهود والانشطة التي قام بها مكتب حجاج تونس اثناء موسم الحج وذلك بعد عودة آخر رحلات الحجيج التُّونسيين الميامين من البقاع المقدّسة إلى أرض الوطن.وهنأت بودن ،وفق بلاغ لرئاسة الحكومة ،وزير الشّؤون الدّينية بنجاح موسم الحجّ لهذا العام، متوجّهة بالشّكر لكلّ المساهمين في خدمة ضيوف الرّحمان لاداء مناسكهم في أطيب الظروف.كما أكدت رئيسة الحكومة بالمناسبة على مزيد العناية بالشّأن الدّيني والقائمين عليه.