توزر: المركز الفني للتمور يؤكد انخفاض الإصابات بعنكبوت الغبار في واحات الجهة خلال هذا الموسم

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أكدت الإدارة الجهوية للمركز الفني للتمور بتوزر انخفاض نسب الإصابة بعنكبوت الغبار في واحات الجهة خلال الموسم الحالي بالمقارنة مع الموسم الماضي الذي سجل انتشارا كبيرا لهذه الحشرة في ثمار التمور، وفق الممثلة عن الإدارة الجهوية للمركز سحر زوقاري.ولاحظت زوقاري في تصريح ل"وات" أن تخفيض الإصابة بعنكبوت الغبار ذات التأثير على جودة التمور كان بفضل وعي الفلاحين ويقظتهم في مراقبة مدى انتشار الحشرة مع تجند مختلف الأطراف من حملات تحسيس وتدخل ما جعل الإصابات تكون معتدلة.ولفتت في هذا السياق الى صعوبة التفطن الى وجود الحشرة في المراحل الأولى باعتبار صغر حجمها وعدم القدرة على رؤيتها بالعين إلا من خلال اخضاع عينات الى التحليل، واكدت أن التدخل لا يكون ناجعا إلا من خلال المداواة في الوقت المناسب مع تجنب استباق ظهور الحشرة وكذلك التأخير في التدخل حيث لن تكون عملية المداواة ناجعة.واضافت أنه يجب اتباع البرتوكول الصحي وخصوصا طريقة المداواة التي أقرتها الجهات الصحية الفلاحية وتقوم بتنفيذها المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية والمركز الفني للتمور.وتعتبر متابعة مكافحة عنكبوت الغبار من بين أبرز الأنشطة التي يقوم بها المركز الفني للتمور بالإضافة الى تقييم فاعلية شباك الناموسية المصنوعة في تونس والمستعملة في تغليف العراجين لحمايتها من دودة التمر لتكون في السنوات القادمة بديلا عن الناموسية الموردة من الخارج وذلك في إطار تشجيع صنعها محليا بما توفره من موارد ومواطن شغل.