قابس : الليلة انطلاق فعاليات مهرجان قابس الدولي بعرض " البخنوق"

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تنطلق الليلة بقصر المعارض بقابس فعاليات الدورة 37 لمهرجان قابس الدولي التي ستنتظم من 27 جويلية إلى 15 أوت. وسيؤثث السهرة الافتتاحية لهذه التظاهرة الثقافية الكبرى عرض " البخنوق " الذي أنتجته جمعية المهرجان فيما سيكون الاختتام بسهرة للفنانة نبيهة كراولي.وتشتمل الدورة 37 لمهرجان قابس الدولي على 15 سهرة فنية سعت من خلالها هيئة المهرجان الى الاستجابة لكل الاذواق مع مراعاة التوازنات المالية لهذه التظاهرة الثقافية.ومن بين العروض المبرمجة في مهرجان قابس الدولي عرض الفنانة أمينة فاخت في سهرة يوم 08 أوت ومسرحية "نموت عليك " للمين النهدي في سهرة يوم 09 أوت وعرض غالية بن علي في سهرة يوم 14 اوت.كما سيكون جمهور قابس على موعد مع لطفي العبدلي في سهرة يوم 04 أوت ومع وجيهة الجندوبي في سهرة يوم 07 أوت ومع شيرين اللجمي في سهرة يوم 10 أوت.وتشتمل هذه الدورة كذلك على عرض لبسام الحمراوي يوم 29 جويلية وعلى عرض "الزيارة" يوم 01 أوت وعلى عرض ل A.L.A يوم 03 أوت اضافة الى عرض لكريم الغربي يوم 11 أوت وعرض لسامية أورسمان يوم 05 أوت.تجدر الإشارة إلى أن هيئة مهرجان قابس الدولي وأمام عدم صلوحية مسرح الهواء الطلق بقابس قد اضطرت الى تنظيم الدورة الجديدة لهذا المهرجان بمعرض قابس الدولي مما تسبب لها في مصاريف اضافية ناجمة عن تهيئة المعرض بشكل يجعله مؤهلا لاحتضان سهرات المهرجان.