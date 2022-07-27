الناطق باسم الحماية المدنيّة: تسجيل 118 حريقا بمختلف ولايات الجمهورية بين 1 جوان و26 جويلية الجاري

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أفاد الناطق الرسمي باسم الحماية المدنية معز تريعة بأنّه تمّ تسجيل 118 حريقا بمختلف ولايات الجمهورية في الفترة الممتدة بين 1 جوان و26 جويلية الجاري .وبيّن تريعة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الأربعاء أنّ هذه الحرائق أتت على مساحة قدرها 2951 هكتارا وأن هذه المساحة قابلة للارتفاع بالنظر إلى تواصل بعض الحرائق التي سيتمّ تحديد مساحتها لاحقا بالتنسيق مع الادارة العامة للغابات مؤكّدا أنّ عدد الحرائق ارتفع مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021 التي تمّ خلالها تسجيل 88 حريقا أتى على مساحة قدرها 679 هكتارا.وبخصوص المحاصيل الزراعية أكّد تريعة أنّه تمّ تسجيل 264 حريقا أتى على حوالي 576 هكتارا في الفترة الممتدّة بين 1 جوان و26 جويلية الجاري مبيّنا انّ النسبة التي تمّ تسجيلها في الفترة نفسها من السنة الماضية كانت 217 حريقا على مساحة قدرها 520 هكتارا.من جهة أخرى أشارالمتحدث باسم الحماية المدنية إلى أنّه تمّ تسجيل عدد كبير من الحرائق بالغابات في الأسبوع الأخير من بينها 7 حرائق جدّت يوم أمس الثلاثاء ب5 ولايات (سليانة ، باجة ، جندوبة ، الكاف ، القيروان).وأوضح أنّه تمّ إخماد 4 حرائق نهائيّا في وقت وجيز بكلّ من جبل بيّاضة (سليانة) و العثامنية (القيروان) وجبل تميم (الكاف) و جبل مرّيج (جندوبة) في حين مازالت 3 حرائق متواصلة بولايات سليانة والقيروان وباجة.وأشار إلى أنّ وحدات الحماية تعطي الأولوية في تدخلاتها لحماية التجمعات السكنيّة مبيّنا أنّه لم يتم تسجيل خسائر بشرية أو ماديّة على مستوى المنازل او المواشي .