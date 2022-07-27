متابعة للوضع الوبائي بالجهات : الأربعاء 27 جويلية

قابس: تسجيل 48 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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أعلنت الادارة الجهوية للصحة بقابس، اليوم الاربعاء، عن تسجيل 48 اصابة جديدة ب"كوفيد 19" بعد ان تلقت نتيجة 108 تحاليل أجريت على عينات مشتبه في اصابة أصحابها بعدوى الفيروس.وتتوزع الاصابات الجديدة بفيروس "كورونا" الى 22 اصابة بقابس الجنوبية، و21 اصابة بمطماطة الجديدة، واصابتين (02) بكل من مطماطة وقابس المدينة، واصابة واحدة (01) بمارث.وبلغ العدد الجملي للمصابين بفيروس "كورونا" 31674 مصابا ومصابة تجاوز منهم 30808 مصابين مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية فيما توجد بالجهة 866 حالة نشطة لعدوى الفيروس وناقلة للعدوى تتوزع الى 383 حالة بقابس الجنوبية و207 حالات بمارث و114 حالة بوذرف و64 حالة بمطماطة الجديدة و31 حالة بالمطوية و29 حالة بالحامة و23 حالة بقابس المدينة و06 حالات بقابس الغربية و05 حالات بمنزل الحبيب وحالتين (02) بكل من غنوش ومطماطة.ويبلغ عدد المرضى الذين يقيمون بأقسام "كوفيد 19" 13 مريضا ومريضة، فيما تبلغ نسبة الاختطار الجهوي لفيروس "كورونا" في ولاية قابس 216 اصابة لكل 100 الف ساكن.