قبلي: عدد من عملة شركة البستنة يشرعون في تنفيذ اعتصام مفتوح قبالة شركة "مازرين" البترولية غربي مدينة الفوار

شرع عدد من منتسبي شركة البيئة والغراسات والبستنة منذ صباح اليوم الاربعاء في تنفيذ اعتصام مفتوح قبالة شركة "مازرين" البترولية غربي مدينة الفوار من ولاية قبلي، مع القيام بقطع الطريق امام شاحنات نقل المحروقات المتوجهة من والى حضائر التنقيب المتمركزة بالصحراء غربي هذه المدينةواوضح كاتب عام النقابة الاساسية لمنتسبي شركة البستنة الهادي لحمر ل"وات" ان هذا التحرك التصعيدي مرده عدم تفاعل السلط الجهوية والمركزية مع مطالب الطرف النقابي ومطالب العملة بايجاد حلول نهائية لاشكاليات هذه الشركة وخاصة منها الاشكالية المالية التي جعلتها عاجزة عن سداد اجور عملتها للشهر الرابع على التواليواضاف ان الطرف النقابي كان قد نبه مطلع الاسبوع المنقضي من امكانية الدخول في تحركات احتجاجية تصعيدية بعد اتمام الاستحقاق الانتخابي الذي عاشته البلاد يوم 25 جويلية الجاري خاصة وان عملة الشركة قد شرعوا منذ مدة في تنفيذ تحركات غير مؤطرة نقابيا للدفاع عن حقوقهم وخاصة منها تامين كتلة اجورهم بصفة مسترسلة وتفادي تكرر عدم سدادتها لعدة اشهر ولاكثر من مرة منذ انتدابهمودعا الى الاسراع بعقد جلسة جهوية بحضور ممثلي كافة الشركات البترولية المنتصبة بالجهة وممثل عن المؤسسة التونسية للانشطة البترولية بالاضافة الى كافة المتدخلين في ملف شركة البستنة للخروج باتفاقات نهائية حول بعض الحلول العملية لتفادي كافة الاشكاليات التي تعترض الشركة وتمكينها من انجاز برنامجها الوظيفي الذي يضمن ديمومتها