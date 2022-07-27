رئيس بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة الاستفتاء في لقائه بوزير الخارجية.. "الاستفتاء دار في مناخ من الهدوء وفي كنف النزاهة والشفافية"

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أكد السفير عبد الحسين الهنداوي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة وملاحظة الاستفتاء خلال لقائه امس الاثنين بوزير الخارجية عثمان الجرندي في مقر الوزارة، أن الاستفتاء دار في مناخ من الهدوء وفي كنف النزاهة والشفافية.وذكر السفير أن الوفد الذي توزع اعضاؤه على عدد هام من مكاتب الاقتراع، لم يسجل اية اخلالات او خروقات باستثناء بعض النواقص في قائمات التسجيل، مشيرا إلى ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تمكنت من معالجة هذه النقائص في الابان، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية.وثمّن وفد الجامعة العربية بالمناسبة الاعداد الجيد للهيئة لهذا الاستحقاق، معتبرا إياها مكسبا للشعب التونسي، ومؤكّدا استعداد الجامعة لتقديم جميع أنواع الدعم لبلادناوعبّر السفير عبد الحسين الهنداوي عن شكره للجهات التونسية على تقديم التسهيلات المطلوبة لوفد الجامعة العربية حتى يضطلع بمهامه على أحسن وجه في كنف الحياد التام.من جهته، رحب الوزير بضيوف تونس، مثمنا جهودهم البناءة وحرصهم على سير عملية الاستفتاء في إطار من الشفافية والنزاهة وفقا لما تقتضيه الآليات الديمقراطية، وهو ما سعت بلادنا، طيلة فترة الاعداد لهذا الاستحقاق الهام، إلى ضمانه وضمان مشاركة الشعب التونسي فيه بكامل ارادته وحريته.وجاء لقاء وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، بالسفير عبد الحسين الهنداوي، رئيس بعثة جامعة الدول العربية لمتابعة وملاحظة الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية التونسية، والوفد المرافق له، بطلب من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.