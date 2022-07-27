قبلي: منتسبو فوج الكشافة بالقلعة ينظمون تحركا احتجاجيا للمطالبة بتمكينهم من تجديد تسجليهم بالمنظمة

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نظم منتسبو فوج الكشافة بمنطقة القلعة من معتمدية دوز الشمالية، صباح اليوم الاربعاء، وقفة احتجاجية قبالة مقر بلدية المكان قبل القيام بمسيرة احتجاجية سلمية بالسوق الاسبوعية للمنطقة للمطالبة بحل اشكالية رفض القيادة الجهوية لمنظمة الكشافة التونسية تمكين هذا الفوج من تجديد التسجيل.واوضح قائد فوج الكشافة بالقلعة عبد المجيد بلحاج بوبكر ل"وات" ان اشكالية رفض تجديد تسجيل الفوج جدت منذ شهر مارس الماضي، حيث رفضت القيادة الجهوية للمنظمة طلب اعادة التسجيل رغم تواصل قيادة الفوج مع القيادة العامة للمنظمة الكشفية التي سمحت له بذلك على ان يتصل بالقيادة الجهوية لتسوية الوضعية الماليةواضاف المصدر ذاته ان منتسبي فوج الكشافة بالقلعة قرروا الدخول في تحركات احتجاجية سلمية في شكل وقفات احتجاجية للمطالبة بحقهم في تجديد تسجيلهم بالمنظمة ورفض "تعنت" القيادة الجهوية في تمكينهم من ذلكواشار الى ان الوقفات انطلقت صباح اليوم من امام مقر بلدية القلعة مع امكانية القيام بوقفات مماثلة امام مقر القيادة الجهوية بقبلي في صورة عدم التفاعل مع مطلبهم، خاصة وان تاخر تسجيل فوج القلعة يعود بالاساس الى الوضع الوبائي الصعب الذي مرت به المنطقة طيلة السنتين الماضيتينوفي رده على هذا الاشكال القائم كان القائد الجهوي لمنظمة الكشافة التونسية المنجي عبد النبي قد اكد في اتصال سابق ب"وات" ان رفض تجديد تسجيل فوج القلعة مرده عدم قيام المسؤولين على هذا الفوج بتجديد تسجيلهم لسنتين متتاليتين مستغربا التعلل بالوضع الوبائي في حين ان امكانية التسجيل متاحة حتى عن بعدكما اشار المصدر ذاته الى ان القيادة الجهوية سعت لحل هذا الاشكال عبر دعوة فوج القلعة الى تغيير قيادته عبر تولي قائد محلي وامين مال جديد المسؤولية لمرحلة مؤقتة الى حين انتهاء السنة الكشفية في موفى الشهر المقبل ثم القيام بمؤتمر محلي مع بداية السنة الجديدة يمكنهم من انتخاب قيادة اخرى نظرا لعدم ثقة القيادة الجهوية في قدرة القيادة الحالية لهذا الفوج مواصلة الاشراف عليه "بسبب الاخطاء التسييرية التي قامت بها"، وفق قوله.