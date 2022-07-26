وفد عن الاتحاد الأوروربي يعرب عن استعداده لمواصلة مساندة تونس في اطار مبادرته المتعلقة بدعم الغذاء

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أعرب وفد عن الاتحاد الأوروبي "عن استعداده مواصلة دعم تونس على جميع الأصعدة وتوفير المساندة الضرورية لإنجاح مبادرة "من أجل دعم الغذاء والقدرة على الصمود "حتى تحقق تونس الأهداف المرسومة لقطاع الحبوب على المديين القصير والمتوسط".وأفادت الوزارة، وفق ما نشرته، الثلاثاء، أن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، استقبل وفدا عن الاتحاد الأوروبي يترأسه مدير التعاون بمفوضية الإتحاد الأوروبي بتونس، توم آشواندان، إضافة إلى ممثلين عن وكالة التعاون الايطالية للتنمية ووزارة الاقتصاد والتخطيط.وتم خلال الجلسة عرض مبادرة الاتحاد الأوروبي الإقليمية من أجل دعم الغذاء والقدرة على الصمود في إطار التخفيف من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على تونس.وتناول النقاش أولويّات الوزارة واستراتيجياتها على المدى القصير لدعم قطاع الحبوب والرفع من قدرته الإنتاجية، خاصّة، فيما يتعلق بتمويل الموسم والضغط على كلفة الإنتاج والتكوين والإرشاد. وجدد وزير الفلاحة، بالمناسبة، حرص تونس على تعزيز الشراكة القائمة بين الجانبين، وفق ما أورده المصدر ذاته.يذكر أن المفوضية الأوروبية تقدمت، في إطارالتخفيف من آثار الحرب الروسية الأوكرانيا على البلدان الشريكة للاتحاد الأوروبي، بمبادرة من أجل دعم الغذاء والقدرة على الصمود بقيمة 225 مليون أورو للاستجابة لحاجيات الشركاء في الجوار الجنوبي على المديين القصير والمتوسط.وتقدر قيمة الدعم المخصص لتونس، بـ20 مليون أورو وفق ما أورده الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.