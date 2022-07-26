ديوان التونسيين بالخارج يعلن عن تأجيل المنتدى الاقتصادي "تونسيو العالم" في بنزرت


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 19:44 قراءة: 0 د, 26 ث
      
أعلن ديوان التونسيين بالخارج عن تأجيل المنتدى الاقتصادي "تونسيو العالم" في جزئه الثالث الذي كان من المزمع تنفيذه يوم الخميس 28 جويلية الجاري بولاية بنزرت، إلى وقت لاحق.


وأرجع ديوان التونسيين بالخارج سبب هذا التأجيل إلى أسباب تنظيمية ولوجستية، بحسب بيان نشره اليوم على صفحته.

يشار إلى أن ديوان التونسيين بالخارج كان قد نظم المنتدى الإقتصادي "تونسيو العالم" في جزئه الثاني جرجيس-تونس-بنزرت تحت عنوان "التشجيع على الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال" ضمن فعاليات "اسبوع المبدع التونسي المهاجر" بمدينة الثقافة بالعاصمة من 19 إلى 22 جويلية الجاري.

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