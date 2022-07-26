باب المشاركة في أوّل بطولة عالمية للاختراع في تونس سيغلق يوم 15 اوت 2022

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أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد أنّها ستغلق باب المشاركة في أوّل بطولة عالمية للاختراع في تونس، يوم 15 اوت 2022، على ان تمنح الجوائز يومي 1 و 2 سبتمبر 2022 على هامش ندوة طوكيو الدولية للتنمية في إفريقيا "تيكاد."ودعت الوكالة، في بلاغ نشرته على صفحتها على شبكة التواصل الاجتماعي فايس بوك، المخترعين المشاركين والباحثين والاكادميين إلى إرسال الوثائق المطلوبة الى المشرفين على تنظيم هذه البطولة يتم بالشراكة مع منظمة افريست الدولية للاختراع.وتشرف على المسابقة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والتعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية علما وانه تم رصد جوائز قيمة للفائزين.وستشرف لجنة تحكيم دولية على تقييم المشاركين بحضور ممثلين عن الاتحاد الدولي للمبدعين تتكون من خبراء دوليين يمثلون المؤسسات الدولية والوطنية.وتعد المشاركة من قبل المخترعين المشاركين والباحثين والاكادميين من تونس مجانية ويتضمن ملف الترشح وثيقة معايير الاختراع أو معايير الباحثين المرفقة في برنامج البطولة وبراءات الاختراع وشهادات الجوائز الدولية فقط حسب المحدد في وثيقة المعايير.