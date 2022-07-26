باجة: تواصل حريق غابة بلييف بنفزة لليوم الثاني على التوالي وتضرّر مساحات كبيرة من اشجار الفرنان الغابية


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 17:10 قراءة: 0 د, 23 ث
      
تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات بباجة جهودها للسيطرة على حريق غابة بلييف بنفزة من ولاية باجة الذي اندلع بعد ظهر أمس الاثنين وأتى على مساحات كبيرة من اشجار الفرنان والنباتات الغابية لم يتم حصرها بعد.


وأكد مصدر من الحماية المدنية لـ"وات" أنه يجري حاليا فتح طرق ومعابر لتقسيم المساحات الغابية بمنطقة الحريق ببلييف للتمكن من السيطرة على النيران، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بآليات من الادارة الجهوية للتجهيز اضافة الى معدات إدارة الغابات ومن الحماية المدنية.

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