التليلي المنصري: مساء اليوم الإعلان عن النتائج الأولية، ولا وجود لجرائم انتخابية


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 16:44 قراءة: 0 د, 45 ث
      
قال الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التليلي المنصري "
من المتوقّع أن يقع الإعلان عن النتائج الأوليّة للاستفتاء الساعة الثامنة مساء"، مشيرا إلى أن عملية الفرز تتقدم بشكل حثيث في الداخل والخارج.


وبيّن المنصري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء ، أن الهيئة تتلقى في الوقت ذاته تقارير حول المخالفات والخروقات التي رافقت العملية الانتخابية، مبرزا أنه إلى حدّ الآن لم يتم تسجيل خروقات جسيمة تصل إلى حدّ الجرائم الانتخابيّة، كما يعرّفها القانون، تتسبّب في تغيير النّتائج.


وقال في هذا السياق " إنّ تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس الاثنين (يوم الاقتراع) يعتبر مخالفة انتخابية"، لكنه استبعد أن يكون قد أثر على نتائج الاستفتاء.

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ولاحظ أنّ النتائج الأوليّة للاستفتاء التي سيقع الإعلان عنها مساء اليوم تصبح، حسب القانون، نهائية يوم 30 جويلية الحالي إذا لم يتم تقديم طعون لدى المحكمة الإداريّة، أما في حال تقديم طعون فإنّ نتيجة الاستفتاء النهائية ستكون يوم 28 أوت القادم.

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