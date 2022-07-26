جيش البحر ينقذ 13 مهاجرا سرّيا بمنطقة راس معمورة على بعد 58 كلم من السواحل لولاية نابل

تمكنت وحدة عائمة تابعة لجيش البحر يوم امس الاثنين من إنقاذ 13 مهاجرا سرّيا كانوا على متن مركب معطب وطلبوا المساعدة بالموقع شرق رأس معمورة (ولاية نابل) على بعد 58 كلم من السواحل داخل منطقة البحث والإنقاذ التونسية.وقال بلاغ لوزارة الدفاع الوطني اليوم الثلاثاء، إنّ هؤلاء المهاجرين السريين (1 تونسي و9 من الكوت ديفوار و3 من غينيا من بينهم إمرأة) أفادوا بأن أعمارهم تتراوح بين 15 و32 سنة وأنهم أبحروا من سواحل المنستير خلال الليلة الفاصلة بين 23 و24 جويلية 2022 بنية إجتياز الحدود البحرية خلسة في اتجاه الفضاء الأوروبي.وقد تم تسليمهم إلى الحرس الوطني بالمنستير لاستكمال الإجراءات القانونية في شأنهم، حسب البلاغ.