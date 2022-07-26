

مدنين: تسجيل حالة وفاة و22 اصابة جديدة بفيروس "كورونا"

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سجلت ولاية مدنين، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حالة وفاة ناجمة عن الإصابة بفيروس "كورونا" (مسنّ عمره 68 سنة)، ارتفع بموجبها العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة إلى 1551 وفاة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.ورصدت مخابر الجهة 22 اصابة جديدة بفيروس "كورونا" منها حالة وافدة من ليبيا وذلك من جملة 80 عينة تحليل، لتتراجع بذلك نسبة الحدوث الى 27.5 بالمائة، ويبلغ العدد الجملي للإصابات منذ انتشار الوباء 55 الفا و308 اصابات.كما تراجع أيضا عدد الحالات الاستشفائية لمصابي "كورونا" الى 4 مصابين منهم 3 بقسم الانعاش بالمستشفى الجامعي بمدنين.هذا وتتوزع الاصابات المحلية الجديدة، حسب المعتمديات، إلى 10 بحومة السوق، و9 بجرجيس، وحالة بكل من اجيم وسيدي مخلوف، وارتفع بذلك .