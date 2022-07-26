توزر: 93,34 بالمائة من الناخبين يصوتون ب"نعم" لفائدة مشروع الدستور الجديد و6,57 بالمائة ب"لا" بعد انتهاء عمليات العد اليدوي والآلي


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 09:36 قراءة: 0 د, 40 ث
      
انتهت، صبيحة اليوم الثلاثاء، عمليات العد اليدوي والآلي للأصوات المصرح بها في الاستفتاء على الدستور الجديد للجمهورية التونسية في قاعة التجميع المركزي بالهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر، وأفرزت النتائج عن تصويت 26979 ناخبا ب"نعم" أي بنسبة تصويت بلغت 93,34 بالمائة مقابل تصويت 1899 ناخبا ب"لا" أي بنسبة 6,57 بالمائة، وذلك من مجموع 28878 صوتا مصرحا به.


وبحسب ما أوضحه رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات بتوزر الصحبي البدراوي، فقد أدلى مجموع 29543 ناخبا بأصواتهم من مجموع 85035 ناخبا أي بنسبة تصويت عامة بلغت 34,74 بالمائة عند غلق المراكز، معتبرا النسبة "محترمة جدا" بالمقارنة مع باقي الولايات.

وأشار رئيس الهيئة الفرعية للانتخابات كذلك الى أن سير عملية التصويت تمت ب"سلاسة" في جميع المراكز دون تسجيل خرقات أو خرق للصمت الانتخابي يوم التصويت، كما لم تسجل مخالفات خلال فترة الحملة الانتخابية وتم الاكتفاء بتوجيه تنابيه لرفع الاخلالات.

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