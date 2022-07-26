توزر: السيطرة على حريق بإحدى أجزاء واحة توزر القديمة يخلف أضرارا جزئية لأصول نخيل وحرق حوالي هكتار ونصف من الأعشاب الجافة


Publié le Mardi 26 Juillet 2022 - 08:33 قراءة: 0 د, 35 ث
      
تمت، في حدود الساعة الثانية والنصف من فجر اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق امتد على مساحة هكتار ونصف في احدى أجزاء واحة توزر القديمة بالقرب من منطقة بلاد الحضر، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدينة.


وبين نفس المصدر في تصريح ل"وات" أن الحريق الذي نشب حوالي الساعة ال11 من مساء امس الاثنين، خلف خسائر جزئية لعدد من أصول النخيل بالإضافة الى حرق مساحة هامة من الأعشاب الجافة بحسب التقديرات الاولية، وذلك بسبب حالة الضيعة التي تعاني الاهمال وعدم الاعتناء بالسقي.

وأضاف أنه وقع التدخل بشاحنات إطفاء بالإضافة الى مضخات مياه وتمت الاستعانة بعدد من سكان المنطقة الذين قدموا المساعدة، ورجح ان تكون أسباب الحريق راجعة الى اهمال بشري متمثل فى اشعال النار وعدم القدرة على اطفائها.

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