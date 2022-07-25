المنستير: حالتا وفاة و139 إصابة إضافية بفيروس كورونا المستجد

سجلت الدائرة الصحية بقصر هلال بولاية المنستير، التصريح بتاريخ 23 جويلية الجاري بحالتي وفاة إضافيتين بفيروس كورونا المستجد، ليتطور مجموع الوفيات منذ بداية الجائحة بولاية المنستير إلى 1166 وفاة، وفق آخر حصيلة أعلنت عنها اليوم الاثنين، الإدارة الجهوية للصحة.وارتفع العدد الجملي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في الفترة مارس 2020-23 جويلية 2022 إلى 64 ألفا و871 إصابة، منها 59 ألفا و35 حالة تعاف و4670 حالة نشطة، بعد التصريح بتاريخ 23 جويلية الجاري بجملة 139 إصابة إضافية.وبلغ عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المقيمة بالمؤسسات الصحية العمومية والخاصة، 37 حالة، من بينها 18 حالة بالمستشفى الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير، منها 4 حالات بقسم الإنعاش بهذا المستشفى.وتراجع مستوى الاختطار بالجهة خلال الايام الأربعة عشر الأخيرة وإلى غاية 23 جويلية الجاري إلى مرتفع، بعد تسجيل 492 إصابة إضافية لكلّ 100 ألف ساكن مع محافظة سبع معتمديات من مجموع 13 معتمدية بولاية المنستير على مستوى اختطار مرتفع جدّا، تراوحت بها الإصابات بين 738 إصابة بالبقالطة و500 إصابة بجمال، حسب ذات المصدر.