جمعية عتيد: ملاحظة محاولة تأثير ممثل معروف على الناخبين، وبعض التجاوزات إلى حدود السابعة مساء

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أكد رئيس الجمعية التونسية من أجل نزاهة وديمقراطية الانتخابات "عتيـــد"، بسام معطر، في الندوة الإعلامية الثالثة للجمعية مساء اليوم الاثنين بمقرها الجديد بالدندان من ولاية منوبة، عن تسجيل تجاوزات متفاوتة الخطورة منذ منتصف نهار اليوم وإلى حدود السابعة مساء.وتمثلت أهم التجاوزات، وفق المتحدث، في قيام ممثل معروف بمركز اقتراع بالمهدية بحصة تصوير دامت حوالي نصف ساعة مع عائلته، والتأثير على الناخبين بالحديث والألوان، داخل المركز دون أي تدخل من أعوان الهيئة لمنعه.كما لفت إلى تسجيل مناداة البعض بوضع "نعم" بأحد المراكز بنفس الولاية، وتحريض أحد الناخبين بقية الناخبين على التصويت ب"لا" في مركز بأريانة، مع تسجيل حالات تصويت خارج الخلوة بالمهدية أيضا، وخلو بعض المكاتب تماما من الأعضاء بمراكز بالمنستير وقابس والمرسى.وانتقد بسام معطر "تواصل التضييق على عمل ملاحظي عتيد في بعض مراكز الاقتراع، وبقية الملاحظين والاعلاميين في ما يتعلق بمدهم بآخر الإحصائيات، الامر الذي قد يؤثر على شفافية الانتخابات"، وفق تقديره.ولفت معطر إلى تكرر عملية مرافقة ذوي الإعاقة دون الاستظهار ببطاقة تثبت الإعاقات، ودون التثبت من بطاقة تعريف المرافق.يشار إلى أن جمعية "عتيد" تشارك في الاستفتاء ب430 ملاحظا وملاحظة، 20 منهم خارج أرض الوطن، وقم تم توزيعهم على مختلف جهات الجمهورية لمتابعة ورصد العملية الانتخابية.